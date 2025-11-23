Latest Weather Blog
$$$ Best Bets: NFL Week 12: Saints are favorites at Home!
Hunter McCann has this weekend's Best Bet$ for college football, the NFL, the NBA and NHL.
Friday
College Football:
Florida State @ NC State: o58.5 Total Points
Hawaii @ UNLV: UNLV -2.5
NBA:
Pacers @ Cavaliers: u240.5 Total Points
Heat @ Bulls: Heat +2.5
Pelicans @ Mavericks: Mavericks -3.5
Timberwolves @ Suns: Timberwolves -4.5
Nuggets @ Rockets: Nuggets +2.5
Trail Blazers @ Warriors: Warriors -9.5
NHL:
Blackhawks @ Sabres: u6.5 Total Goals
Wild @ Penguins: o5.5 Total Goals
Hurricanes @ Jets: Hurricanes ML
Bruins @ Kings: Kings ML
Saturday
College Football:
Missouri @ Oklahoma: Oklahoma -6.5
Arkansas @ Texas: Arkansas +8.5
Duke @ UNC: Duke -6.5
Kentucky @ Vanderbilt: Vanderbilt -8.5
Tennessee @ Florida: Tennessee -3.5
Western Kentucky @ LSU: LSU -21.5
NBA:
Knicks @ Magic: Knicks -1.5
Hawks @ Pelicans: Pelicans +8.5
Pistons @ Bucks: Bucks +9.5
Wizards @ Bulls: Bulls -12.5
Grizzlies @ Mavericks: Grizzlies +2.5
Kings @ Nuggets: o236.5 Total Points
NHL:
Blues @ Islanders: o5.5 Total Goals
Oilers @ Panthers: Panthers ML
Lightning @ Capitals: Lightning ML
Avalanche @ Predators: Avalanche ML
Stars @ Flames: Stars ML
Golden Knights @ Ducks: Golden Knights ML
Sunday
NFL:
Patriots @ Bengals: o50.5 Total Points
Giants @ Lions: Lions -12.5
Colts @ Chiefs: Chiefs -2.5
Falcons @ Saints: Saints -1.5
Eagles @ Cowboys: Cowboys +3.5
Buccaneers @ Rams: Rams -6.5
NBA:
Spurs @ Suns: Spurs +2.5
Trail Blazers @ Thunder: Thunder -12.5
Magic @ Celtics: Celtics -4.5
Clippers @ Cavaliers: Clippers +9.5
Hornets @ Hawks: o231.5 Total Points
Nets @ Raptors: o228.5 Total Points
NHL:
Hurricanes @ Sabres: Hurricanes ML
Wild @ Jets: o5.5 Total Goals
Avalanche @ Blackhawks: Avalanche ML
Flames @ Canucks: o5.5 Total Goals
Bruins @ Sharks: u6.5 Total Goals
Kraken @ Islanders: Kraken ML