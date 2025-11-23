$$$ Best Bets: NFL Week 12: Saints are favorites at Home!

Hunter McCann has this weekend's Best Bet$ for college football, the NFL, the NBA and NHL.

Friday



College Football:

Florida State @ NC State: o58.5 Total Points

Hawaii @ UNLV: UNLV -2.5

NBA:

Pacers @ Cavaliers: u240.5 Total Points

Heat @ Bulls: Heat +2.5

Pelicans @ Mavericks: Mavericks -3.5

Timberwolves @ Suns: Timberwolves -4.5

Nuggets @ Rockets: Nuggets +2.5

Trail Blazers @ Warriors: Warriors -9.5

NHL:

Blackhawks @ Sabres: u6.5 Total Goals

Wild @ Penguins: o5.5 Total Goals

Hurricanes @ Jets: Hurricanes ML

Bruins @ Kings: Kings ML





Saturday

College Football:

Missouri @ Oklahoma: Oklahoma -6.5

Arkansas @ Texas: Arkansas +8.5

Duke @ UNC: Duke -6.5

Kentucky @ Vanderbilt: Vanderbilt -8.5

Tennessee @ Florida: Tennessee -3.5

Western Kentucky @ LSU: LSU -21.5



NBA:

Knicks @ Magic: Knicks -1.5

Hawks @ Pelicans: Pelicans +8.5

Pistons @ Bucks: Bucks +9.5

Wizards @ Bulls: Bulls -12.5

Grizzlies @ Mavericks: Grizzlies +2.5

Kings @ Nuggets: o236.5 Total Points



NHL:

Blues @ Islanders: o5.5 Total Goals

Oilers @ Panthers: Panthers ML

Lightning @ Capitals: Lightning ML

Avalanche @ Predators: Avalanche ML

Stars @ Flames: Stars ML

Golden Knights @ Ducks: Golden Knights ML

Sunday

NFL:

Patriots @ Bengals: o50.5 Total Points

Giants @ Lions: Lions -12.5

Colts @ Chiefs: Chiefs -2.5

Falcons @ Saints: Saints -1.5

Eagles @ Cowboys: Cowboys +3.5

Buccaneers @ Rams: Rams -6.5



NBA:

Spurs @ Suns: Spurs +2.5

Trail Blazers @ Thunder: Thunder -12.5

Magic @ Celtics: Celtics -4.5

Clippers @ Cavaliers: Clippers +9.5

Hornets @ Hawks: o231.5 Total Points

Nets @ Raptors: o228.5 Total Points





NHL:

Hurricanes @ Sabres: Hurricanes ML

Wild @ Jets: o5.5 Total Goals

Avalanche @ Blackhawks: Avalanche ML

Flames @ Canucks: o5.5 Total Goals

Bruins @ Sharks: u6.5 Total Goals

Kraken @ Islanders: Kraken ML