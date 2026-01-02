Latest Weather Blog
$$$ Best Bets: Final Week of the NFL Regular Season!
Hunter McCann has the holiday Best Bet$ for college football, the NFL, college basketball, the NBA and NHL!
New Year's Eve
College Football:
Iowa @ Vanderbilt: u46.5 Total Points
Arizona State @ Duke: Duke -2.5
Michigan @ Texas: Texas -6.5
Nebraska @ Utah: Nebraska +14.5
Miami @ Ohio State: Miami +9.5
NBA:
Warriors @ Hornets: u233.5 Total Points
Timberwolves @ Hawks: Timberwolves -4.5
Magic @ Pacers: Pacers +3.5
Suns @ Cavaliers: Cavaliers -5.5
Pelicans @ Bulls: Bulls +1.5
Knicks @ Spurs: Spurs ML
NHL:
Predators @ Golden Knights: Golden Knights ML
Wild @ Sharks: Wild ML
Lightning @ Ducks: Lightning ML
Jets @ Red Wings: o5.5 Total Goals
Devils @ Blue Jackets: u6.5 Total Goals
Sabres @ Stars: Stars ML
New Year's Day
College Football:
Oregon @ Texas Tech: Texas Tech +2.5
Alabama @ Indiana: u48.5 Total Points
Ole Miss @ Georgia: Georgia -6.5
NBA:
Rockets @ Nets: Nets +10.5
Heat @ Pistons: Heat +5.5
76ers @ Mavericks: 76ers ML
Celtics @ Kings: Celtics -9.5
Jazz @ Clippers: Jazz +11.5
NHL:
Capitals @ Senators: o5.5 Total Goals
Canadiens @ Hurricanes: Hurricanes ML
Lightning @ Kings: Lightning ML
Jets @ Maple Leafs: Jets ML
Stars @ Blackhawk: Stars ML
Predators @ Kraken: Kraken ML
Friday
College Football:
Rice @ Texas State: Texas State -14.5
Navy @ Cincinnati: o53.5 Total Points
Arizona @ SMU: SMU -2.5
Wake Forest @ Mississippi State: Mississippi State -3.5
NBA:
Nets @ Wizards: Wizards -3.5
Magic @ Bulls: Magic -4.5
Hornets @ Bucks: Bucks -5.5
Kings @ Suns: Suns -12.5
Thunder @ Warriors: o228.5 Total Points
Grizzlies @ Lakers: Lakers -3.5
NHL:
Golden Knights @ Blues: Golden Knights
Rangers @ Panthers: Panthers ML
Kraken @ Canucks: Kraken ML
Wild @ Ducks: Ducks ML
Saturday
NFL:
Panthers @ Buccaneers: Panthers +3.5
Seahawks @ 49ers: 49ers ML
College Basketball:
TBD
NBA:
TBD
NHL:
TBD
Sunday:
NFL:
Saints @ Falcons: Saints +3.5
Cowboys @ Giants: Cowboys -3.5
Browns @ Bengals: u44.5 Total Points
Jets @ Bills: Bills -7.5
Commanders @ Eagles: u39.5 Total Points
Ravens @ Steelers: Ravens -2.5
NBA:
TBD
NHL:
TBD
