Louisiana High School Football Scores - Week Two

1 hour 3 minutes 51 seconds ago Friday, September 12 2025 Sep 12, 2025 September 12, 2025 10:46 PM September 12, 2025 in News
Source: Associated Press
By: Hunter McCann

High school football scores from Week 2 for the state of Louisiana:

Abramson 40, Collegiate Baton Rouge 0

Adams County Christian School, Miss. 48, CHEF of Louisiana 12

Airline 50, Benton 18

Ascension Episcopal 21, Hannan 10

B.T. Washington 28, Bastrop 12

Baton Rouge Catholic 35, St. Thomas More 28

Belle Chasse 70, East Jefferson 0

Bossier 49, Glenbrook 20

Brookhaven Academy, Miss. 17, Bowling Green 16

Brother Martin 37, Saint Paul's 27

Brusly 43, Broadmoor 7

Buckeye 46, Grant 13

Bunkie 32, St. Louis 13

Caldwell Parish 21, Winnfield 12

Captain Shreve 56, Huntington 34

Carver 53, Higgins 14

Cedar Creek 64, Lakeview 6

Central - B.R. 34, Denham Springs 28

Comeaux 34, Patterson 30

Covington 28, Franklinton 26

D'Arbonne Woods 55, Bearden, Ark. 24

Delhi 21, Delhi Charter 12

Delta Charter 52, Vidalia 6

Destrehan 58, Bonnabel 20

Discovery 49, Jefferson Rise 34

Dutchtown 44, Ponchatoula 13

East Ascension 50, Salmen 44

Elton 45, Lena Northwood 22

Erath 48, North Vermilion 8

Evangel Christian Academy 63, Natchitoches Central 42

Ferriday 56, Block 0

Fontainebleau 50, Madison 12

Franklin Parish 48, St. Frederick Catholic 7

Hahnville 48, McMain 6

Hamilton Christian Academy 52, Highland Baptist 0

Hammond 10, Amite 3

Haughton 36, C.E. Byrd 35, OT

Haynesville 42, Camden Harmony Grove, Ark. 14

Haynesville 42, Harmony Grove, Ark. 14

Iowa 28, Little Cypress-Mauriceville, Texas 8

Jeanerette 66, Franklin 20

Jena 56, Holy Savior Menard 3

Jennings 22, Eunice 16

Jesuit 24, E.D. White 21

John Curtis Christian 53, Northshore 11

Kinder 59, Iota 41

LaSalle 32, Lakeside 29

Lafayette 23, St. Martinville 19

Lafayette Christian Academy 41, Carencro 38

Lake Arthur 27, DeQuincy 12

Lakeshore 27, Chalmette 12

Loranger 31, St. Thomas Aquinas 7

Loyola Prep 47, Logansport 12

Madison Prep 30, Mandeville 21

Mamou 30, Basile 24

Mangham 34, Richwood 28

Many 49, DeRidder 21

Marksville 36, Church Point 28

Minden 28, Homer 0

Montgomery 34, Pickering 14

Neville 38, Calvary Baptist Academy 14

New Iberia Catholic 20, Central Catholic 13

North Central 38, Gueydan 14

North DeSoto 49, Center, Texas 20

North Webster 47, North Caddo 14

Northside 48, Sulphur 25

Oak Grove 53, Crossett, Ark. 21

Oberlin 53, Bolton 8

Opelousas Catholic 43, East Beauregard 6

Ouachita Christian 49, General Trass (Lake Providence) 0

Ouachita Parish 54, Wossman 6

Parklane Aca., Miss. 35, Oak Forest 12

Parkway 56, Woodlawn (SH) 6

Pine 44, Independence 19

Pineville 69, Avoyelles 14

Pointe Coupee Catholic 63, Crowley 12

Port Barre 34, Beau Chene 27

Prairieville 21, Parkview Baptist 14

Red River 20, St. Mary's 14

Ringgold 54, Plain Dealing 12

Riverside Academy 19, Newman 13

Rummel 30, University 17

Ruston 63, Cabot, Ark. 28

Sacred Heart 42, Pine Prairie 0

Shaw 46, West Jefferson 0

Slidell 42, Livingston Collegiate Academy 27

South Beauregard 42, Washington-Marion 38

South Lafourche 26, Pearl River 22

South Plaquemines 38, Bogalusa 14

South Terrebonne 22, Covenant Christian Academy 21

St. Charles Catholic 28, Lutcher 0

St. James 52, West St. John 6

St. John 50, Springfield 12

St. Michael 42, Tara 8

Sterlington 48, Rayville 14

Sumner 29, Kentwood 14

Terrebonne 42, Ellender 3

Teurlings Catholic 46, Sam Houston 14

Thibodaux 41, Landry/Walker 13

Tioga 56, Leesville 20

Varnado 50, Pope John Paul 6

Welsh 36, Oakdale 28

West Feliciana 54, Belaire 16

West Monroe 31, Pulaski Academy, Ark. 17

West Ouachita 62, Jonesboro-Hodge 13

West St. Mary 44, Centerville 6

Westlake 47, LaGrange 12

Willow School 33, Country Day 20

Zachary 30, Acadiana 14

