Louisiana High School Football Scores - Week Two
High school football scores from Week 2 for the state of Louisiana:
Abramson 40, Collegiate Baton Rouge 0
Adams County Christian School, Miss. 48, CHEF of Louisiana 12
Airline 50, Benton 18
Ascension Episcopal 21, Hannan 10
B.T. Washington 28, Bastrop 12
Baton Rouge Catholic 35, St. Thomas More 28
Belle Chasse 70, East Jefferson 0
Bossier 49, Glenbrook 20
Brookhaven Academy, Miss. 17, Bowling Green 16
Brother Martin 37, Saint Paul's 27
Brusly 43, Broadmoor 7
Buckeye 46, Grant 13
Bunkie 32, St. Louis 13
Caldwell Parish 21, Winnfield 12
Captain Shreve 56, Huntington 34
Carver 53, Higgins 14
Cedar Creek 64, Lakeview 6
Central - B.R. 34, Denham Springs 28
Comeaux 34, Patterson 30
Covington 28, Franklinton 26
D'Arbonne Woods 55, Bearden, Ark. 24
Delhi 21, Delhi Charter 12
Delta Charter 52, Vidalia 6
Destrehan 58, Bonnabel 20
Discovery 49, Jefferson Rise 34
Dutchtown 44, Ponchatoula 13
East Ascension 50, Salmen 44
Elton 45, Lena Northwood 22
Erath 48, North Vermilion 8
Evangel Christian Academy 63, Natchitoches Central 42
Ferriday 56, Block 0
Fontainebleau 50, Madison 12
Franklin Parish 48, St. Frederick Catholic 7
Hahnville 48, McMain 6
Hamilton Christian Academy 52, Highland Baptist 0
Hammond 10, Amite 3
Haughton 36, C.E. Byrd 35, OT
Haynesville 42, Camden Harmony Grove, Ark. 14
Iowa 28, Little Cypress-Mauriceville, Texas 8
Jeanerette 66, Franklin 20
Jena 56, Holy Savior Menard 3
Jennings 22, Eunice 16
Jesuit 24, E.D. White 21
John Curtis Christian 53, Northshore 11
Kinder 59, Iota 41
LaSalle 32, Lakeside 29
Lafayette 23, St. Martinville 19
Lafayette Christian Academy 41, Carencro 38
Lake Arthur 27, DeQuincy 12
Lakeshore 27, Chalmette 12
Loranger 31, St. Thomas Aquinas 7
Loyola Prep 47, Logansport 12
Madison Prep 30, Mandeville 21
Mamou 30, Basile 24
Mangham 34, Richwood 28
Many 49, DeRidder 21
Marksville 36, Church Point 28
Minden 28, Homer 0
Montgomery 34, Pickering 14
Neville 38, Calvary Baptist Academy 14
New Iberia Catholic 20, Central Catholic 13
North Central 38, Gueydan 14
North DeSoto 49, Center, Texas 20
North Webster 47, North Caddo 14
Northside 48, Sulphur 25
Oak Grove 53, Crossett, Ark. 21
Oberlin 53, Bolton 8
Opelousas Catholic 43, East Beauregard 6
Ouachita Christian 49, General Trass (Lake Providence) 0
Ouachita Parish 54, Wossman 6
Parklane Aca., Miss. 35, Oak Forest 12
Parkway 56, Woodlawn (SH) 6
Pine 44, Independence 19
Pineville 69, Avoyelles 14
Pointe Coupee Catholic 63, Crowley 12
Port Barre 34, Beau Chene 27
Prairieville 21, Parkview Baptist 14
Red River 20, St. Mary's 14
Ringgold 54, Plain Dealing 12
Riverside Academy 19, Newman 13
Rummel 30, University 17
Ruston 63, Cabot, Ark. 28
Sacred Heart 42, Pine Prairie 0
Shaw 46, West Jefferson 0
Slidell 42, Livingston Collegiate Academy 27
South Beauregard 42, Washington-Marion 38
South Lafourche 26, Pearl River 22
South Plaquemines 38, Bogalusa 14
South Terrebonne 22, Covenant Christian Academy 21
St. Charles Catholic 28, Lutcher 0
St. James 52, West St. John 6
St. John 50, Springfield 12
St. Michael 42, Tara 8
Sterlington 48, Rayville 14
Sumner 29, Kentwood 14
Terrebonne 42, Ellender 3
Teurlings Catholic 46, Sam Houston 14
Thibodaux 41, Landry/Walker 13
Tioga 56, Leesville 20
Varnado 50, Pope John Paul 6
Welsh 36, Oakdale 28
West Feliciana 54, Belaire 16
West Monroe 31, Pulaski Academy, Ark. 17
West Ouachita 62, Jonesboro-Hodge 13
West St. Mary 44, Centerville 6
Westlake 47, LaGrange 12
Willow School 33, Country Day 20
Zachary 30, Acadiana 14
