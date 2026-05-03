$$$ Best Bets: Game 7s in 1st Round of NBA & NHL Playoffs!
Hunter McCann has this weekend's best bets for the 152nd Kentucky Derby, NBA and NHL playoffs, college baseball and the MLB!
Friday
NBA Playoffs:
Pistons @ Magic: Pistons -3.5
Cavaliers @ Raptors: Raptors +4.5
Lakers @ Rockets: Rockets -3.5
College Baseball:
Boston College @ Clemson: Boston College ML
Tennessee @ Kentucky: Tennessee ML
Ole Miss @ Arkansas: Arkansas ML
Florida @ Oklahoma: Florida ML
Mississippi State @ Texas: Mississippi State ML
Auburn @ Texas A&M: Texas A&M ML
MLB:
Diamondbacks @ Cubs: Cubs ML
Reds @ Pirates: o7.5 Total Runs
Brewers @ Nationals: Brewers ML
Astros @ Red Sox: u9.5 Total Runs
Phillies @ Marlins: Phillies ML
Dodgers @ Cardinals: Dodgers ML
NHL Playoffs:
Lightning @ Canadiens: Lightning ML
Sabres @ Bruins: Sabres ML
Golden Knights @ Mammoth: o5.5 Total Goals
Saturday
Kentucky Derby:
To Win:
Commandment
The Puma (SCRATCHED)
Potente
NBA Playoffs:
76ers @ Celtics: 76ers +8.5
College Baseball:
Stanford @ Notre Dame: Notre Dame ML
Missouri @ Georgia: o11.5 Total Runs
Vanderbilt @ Alabama: Alabama ML
Mississippi State @ Texas: Texas ML
Florida @ Oklahoma: Florida ML
Oregon @ Washington: o9.5 Total Runs
MLB:
Orioles @ Yankees: Yankees ML
Diamondbacks @ Cubs: Cubs ML
Reds @ Pirates: o7.5 Total Runs
Braves @ Rockies: Braves -1.5
White Sox @ Padres: Padres ML
Royals @ Mariners: Mariners ML
NHL Playoffs:
Flyers @ Hurricanes: Hurricanes ML
Sunday
NBA Playoffs:
Magic @ Pistons: Magic +8.5
Raptors @ Cavaliers: Cavaliers -7.5
College Baseball:
Tennessee @ Kentucky: Tennessee ML
Kansas State @ West Virginia: West Virginia ML
Auburn @ Texas A&M: Texas A&M ML
Illinois @ Iowa: u13.5 Total Runs
South Carolina @ LSU: LSU -2.5
Ole Miss @ Arkansas: Ole Miss +1.5
MLB:
Phillies @ Marlins: Phillies ML
Dodgers @ Cardinals: Dodgers ML
Diamondbacks @ Cubs: Cubs ML
Braves @ Rockies: Braves ML
Guardians @ Athletics: u9.5 Total Runs
Rangers @ Tigers: Rangers ML
NHL Playoffs:
Canadiens @ Lightning: Lightning ML
Wild @ Avalanche: o5.5 Total Goals
