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$$$ Best Bets: Welcome to the Knockout Stage!
Hunter McCann has this weekend's best bets for the World Cup, WNBA and the MLB!
Friday
World Cup 2026:
Senegal vs. Iraq: Senegal -1.5
Norway vs. France: France ML (3-Way)
Cape Verde vs. Saudi Arabia: Draw
Uruguay vs. Spain: Spain ML (3-Way)
Egypt vs. Iran: Egypt ML (3-Way)
New Zealand vs. Belgium: Belgium -1.5
MLB:
Reds @ Pirates: Paul Skenes o7.5 Total Strikeouts
Nationals @ Orioles: u9.5 Total Runs
Phillies @ Mets: Phillies ML
Yankees @ Red Sox: Yankees ML
Athletics @ Angels: Athletics ML
Dodgers @ Padres: Dodgers ML
WNBA:
Mystics @ Sun: Mystics -4.5
Fire @ Sky: Sky -4.5
Dream @ Valkyries: Valkyries +1.5
Saturday
World Cup 2026:
Trending News
Ghana vs Croatia: Croatia ML (3-Way)
Panama vs England: England o2.5 Total Goals
DR Congo vs Uzbekistan: DR Congo ML (3-Way)
Colombia vs Portugal: Portugal ML (3-Way)
Jordan vs Argentina: Argentina -1.5
Algeria vs Austria: Draw
MLB:
Astros vs Tigers: u8.5 Total Runs
Rangers vs Blue Jays: Blue Jays ML
Royals vs White Sox: u8.5 Total Runs
Cubs vs Brewers: o7.5 Total Runs
Rockies vs Twins: Twins ML
Dodgers vs Padres: Dodgers -1.5
WNBA:
Mercury vs Tempo: Tempo -4.5
Sparks vs Fever: Sparks +6.5
Dream vs Storm: Dream -8.5
Sunday
World Cup 2026:
South Africa vs. Canada: Both Teams to Score
MLB:
Nationals @ Orioles: u9.5 Total Runs
Diamondbacks @ Rays: Rays ML
Phillies @ Mets: Phillies ML
Athletics @ Angels: Athletics ML
Braves @ Giants: Braves ML
Yankees @ Red Sox: o7.5 Total Runs
WNBA:
Lynx @ Wings: Lynx -3.5
Fire @ Mystics: Fire +6.5
Aces @ Sky: Aces -7.5
Liberty @ Valkyries: Liberty +1.5
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