$$$ Best Bets: Welcome to the Knockout Stage!

Hunter McCann has this weekend's best bets for the World Cup, WNBA and the MLB!

Friday

World Cup 2026:

Senegal vs. Iraq: Senegal -1.5

Norway vs. France: France ML (3-Way)

Cape Verde vs. Saudi Arabia: Draw

Uruguay vs. Spain: Spain ML (3-Way)

Egypt vs. Iran: Egypt ML (3-Way)

New Zealand vs. Belgium: Belgium -1.5



MLB:

Reds @ Pirates: Paul Skenes o7.5 Total Strikeouts

Nationals @ Orioles: u9.5 Total Runs

Phillies @ Mets: Phillies ML

Yankees @ Red Sox: Yankees ML

Athletics @ Angels: Athletics ML

Dodgers @ Padres: Dodgers ML



WNBA:

Mystics @ Sun: Mystics -4.5

Fire @ Sky: Sky -4.5

Dream @ Valkyries: Valkyries +1.5



Saturday



World Cup 2026:



Ghana vs Croatia: Croatia ML (3-Way)

Panama vs England: England o2.5 Total Goals

DR Congo vs Uzbekistan: DR Congo ML (3-Way)

Colombia vs Portugal: Portugal ML (3-Way)

Jordan vs Argentina: Argentina -1.5

Algeria vs Austria: Draw





MLB:



Astros vs Tigers: u8.5 Total Runs

Rangers vs Blue Jays: Blue Jays ML

Royals vs White Sox: u8.5 Total Runs

Cubs vs Brewers: o7.5 Total Runs

Rockies vs Twins: Twins ML

Dodgers vs Padres: Dodgers -1.5



WNBA:



Mercury vs Tempo: Tempo -4.5

Sparks vs Fever: Sparks +6.5

Dream vs Storm: Dream -8.5







Sunday



World Cup 2026:

South Africa vs. Canada: Both Teams to Score





MLB:

Nationals @ Orioles: u9.5 Total Runs

Diamondbacks @ Rays: Rays ML

Phillies @ Mets: Phillies ML

Athletics @ Angels: Athletics ML

Braves @ Giants: Braves ML

Yankees @ Red Sox: o7.5 Total Runs





WNBA:

Lynx @ Wings: Lynx -3.5

Fire @ Mystics: Fire +6.5

Aces @ Sky: Aces -7.5

Liberty @ Valkyries: Liberty +1.5