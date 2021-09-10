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Tangipahoa Parish will begin gradually reopening schools next week

1 hour 12 minutes 38 seconds ago Friday, September 10 2021 Sep 10, 2021 September 10, 2021 4:48 PM September 10, 2021 in News
Source: WBRZ
By: WBRZ Staff

Tangipahoa Parish announced Friday it will begin reopening schools Sept. 15, with more schools opening each weekday until Sept. 20.

As of Friday the parish says every campus has had power restored and the vast majroity or roadways are accessible. Based on conditions throughout the parish.

View the full schedule for reopening schools below.

STUDENTS REPORT: WEDNESDAY, SEPTEMBER 15, 2021
FACULTY/STAFF REPORT: TUESDAY, SEPTEMBER 14, 2021
ATHLETICS/EXTRA-CURRICULAR ACTIVITIES BEGIN: MONDAY, SEPTEMBER 13, 2021

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-AMITE WESTSIDE MIDDLE MAGNET

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STUDENTS REPORT: THURSDAY, SEPTEMBER 16, 2021
FACULTY/STAFF REPORT: WEDNESDAY, SEPTEMBER 15, 2021
ATHLETICS/EXTRA-CURRICULAR ACTIVITIES BEGIN: TUESDAY, SEPTEMBER 14, 2021

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-LORANGER MIDDLE

-LORANGER HIGH

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-MIDWAY ELEMENTARY

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-INDEPENDENCE HIGH MAGNET

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STUDENTS REPORT: FRIDAY, SEPTEMBER 17, 2021
FACULTY/STAFF REPORT: THURSDAY, SEPTEMBER 16, 2021
ATHLETICS/EXTRA-CURRICULAR ACTIVITIES BEGIN: WEDNESDAY, SEPTEMBER 15, 2021

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STUDENTS REPORT: MONDAY, SEPTEMBER 20, 2021
FACULTY & STAFF REPORT: FRIDAY, SEPTEMBER 17, 2021
ATHLETICS/EXTRA-CURRICULAR ACTIVITIES BEGIN: THURSDAY, SEPTEMBER 16, 2021

-CHAMP COOPER ELEMENTARY

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-MARTHA VINYARD ELEMENTARY

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-PONCHATOULA HIGH

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